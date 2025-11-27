Естонец нападна полицай на бул.''Черни връх'' в София

Ексклузивно Управляващите оттеглят бюджета, обяви Борисов

OFFNews 27 ноември 2025 в 11:33 555 1
Снимка Pixabay
Естонски гражданин е обвинен и задържан за нападение над полицай в София, предаде bTV.

Инцидентът е станал вчера около 05:20 ч. на бул. „Черни връх“ в София.

25-годишният мъж е ударил служител на реда с юмрук на 26 ноември на бул. „Черни връх“. Полицаят е с лека телесна повреда.

Заради риск от укриване, мъжът е задържан за 72 часа, като прокуратурата ще настоява пред съда за постоянна мярка "задържане под стража".

За това престъпление законът предвижда наказание от 1 до 5 години лишаване от свобода.

    27.11 2025 в 12:00

    Ако се разбере пълнта истина за случката може да се окаже, че наш мЮлЮ е за уволнение или лишаване от свобода ...!?
     
