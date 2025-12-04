Емануил Йорданов: Ако аз бях министър, щях да разпоредя да бият онези, които палят и рушат

OFFNews 04 декември 2025 в 19:09 3179 2
Емануил Йорданов

Снимка Стоп кадър бТВ
Емануил Йорданов

Всички лица, които палят и трошат, трябва да бъдат задържани на секундата. Ако аз бях министър в това време, щях да дам указания да бият тези, които палят и рушат, обяви бившият вътрешен министър Емануил Йорданов пред бТВ.

Той обясни, че законът ясно постановява кога може да се използва физическа сила и помощни средства и според него ситуацията пред очите на органите на реда е изисквала такава реакция.

Йорданов подчерта, че липсата на решителни действия вероятно е свързана и с нежелание на ръководството да поеме политическа и административна отговорност.

Емануил Йорданов постави под въпрос защо полицейски микробус е бил паркиран на място, което е позволило да бъде атакуван от вандали. И даде пример с инцидент, при който полицай напръсква с лютив спрей младеж, който не е проявявал агресия.

"Полицаят го напръска без никаква необходимост. Това ли е тяхната работа?", попита Йорданов.

На въпрос дали организаторите на протеста са сгрешили, като са призовали шествието да се насочи към партийни офиси, Йорданов отговори, че подобно разделяне е било ненужно.

"Протестът беше много добър и постигна целите си. Не виждам смисъл да се ходи към централи по никое време, когато там няма никой", допълни той.

    Деспин Митрев

    04.12 2025 в 23:51

    " Ако аз бях министър в това време, щях да дам указания да бият..." Тия верно трябва първо да се разстрелват и после да се проверява нормални ли са били.

    sandman

    04.12 2025 в 19:42

    А никакъв бой, комуне. Имаш право да използваш силови средства за да ги арестуваш/подведеш под отговорност.
    хахахаха
    Хем боли, хем сърби а?
     
