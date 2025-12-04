Емануил Йорданов: Ако аз бях министър, щях да разпоредя да бият онези, които палят и рушат

Всички лица, които палят и трошат, трябва да бъдат задържани на секундата. Ако аз бях министър в това време, щях да дам указания да бият тези, които палят и рушат, обяви бившият вътрешен министър Емануил Йорданов пред бТВ.
Той обясни, че законът ясно постановява кога може да се използва физическа сила и помощни средства и според него ситуацията пред очите на органите на реда е изисквала такава реакция.
Йорданов подчерта, че липсата на решителни действия вероятно е свързана и с нежелание на ръководството да поеме политическа и административна отговорност.
Емануил Йорданов постави под въпрос защо полицейски микробус е бил паркиран на място, което е позволило да бъде атакуван от вандали. И даде пример с инцидент, при който полицай напръсква с лютив спрей младеж, който не е проявявал агресия.
"Полицаят го напръска без никаква необходимост. Това ли е тяхната работа?", попита Йорданов.
На въпрос дали организаторите на протеста са сгрешили, като са призовали шествието да се насочи към партийни офиси, Йорданов отговори, че подобно разделяне е било ненужно.
"Протестът беше много добър и постигна целите си. Не виждам смисъл да се ходи към централи по никое време, когато там няма никой", допълни той.
3537
2
04.12 2025 в 23:51
510
1
04.12 2025 в 19:42
хахахаха
Хем боли, хем сърби а?
