Екзотични корали задържаха на Летище ''Васил Левски''

Четири морски скални екземплярa от корали откриха и иззеха от багажа на пътник митническите служители на Митнически пункт Летище София-пътници.

Коралите са задържани поради нарушение на изисквания на Вашингтонската конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, след получено становище от Министерството на околната среда и водите като компетентен орган.

Случаят е от края на октомври, когато митническите служители извършват рентгенов контрол на раница и регистриран куфар на пътник. Той е пристигнал с полет от Малайзия през Амстердам. При последвалата физическа проверка в куфара са открити четири корала, съобщава Агенция "Митници".