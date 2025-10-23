Ексклузивно Балканите се връщат в 90-те! Николай Кръстев гост на Камен Невенкин във Фронтова линия

Един загинал и 12 ранени при катастрофи за ден

OFFNews 23 октомври 2025 в 08:21 192 0
10 тежки катастрофи в страната

Снимка БГНЕС/архив
10 тежки катастрофи в страната за денонощието

Един човек е загинал, а други 12 са били ранени при 10 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР, цитирани от БТА. 

В София са регистрирани 27 леки пътнотранспортни произшествия и два тежки пътни инцидента с двама ранени. 

От началото на годината 357 души са загубили живота си на пътя.

При сравнение с данните за загиналите (362) през същия период на 2024 г. се отчитат петима по-малко загинали вследствие на катастрофи през 2025 г.

