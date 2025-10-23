Един загинал и 12 ранени при катастрофи за ден

Един човек е загинал, а други 12 са били ранени при 10 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР, цитирани от БТА.
В София са регистрирани 27 леки пътнотранспортни произшествия и два тежки пътни инцидента с двама ранени.
От началото на годината 357 души са загубили живота си на пътя.
При сравнение с данните за загиналите (362) през същия период на 2024 г. се отчитат петима по-малко загинали вследствие на катастрофи през 2025 г.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ВСУ освободи Кучерив Яр, над 50 руснаци се предадоха в плен
САЩ наложиха санкции на Роснефт и Лукойл
САЩ наложиха санкции на Роснефт и Лукойл
Един загинал и седем ранени при руски удар по детска градина в Харков