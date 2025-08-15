Джартов: Гориво е изтекло от най-малко осем разхемертизирани цистерни от дерайлиралия влак

Общо 13 са дерайлиралите вагони край симеоновградското село Пясъчево, където тази сутрин се преобърна товарна влакова композиция с 34 вагона.

От тях най-малко осем са цистерни с гориво, каза директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов.

Той посочи, че все още продължава да изтича дизелово гориво.

"Усилията на екипите са насочени към това да не се допусне изтичане на още гориво и ново възпламеняване", каза комисар Джартов, който пристигна на място.

Той посочи още, че няма опасност за населението на селото.

На мястото на инцидента има 20 пожарни, които се опитват да овладеят огъня, пътуват още 10 екипа.

„Около 5 часа, малко преди да навлезе в Симеоновград – на 10 км от Симеоновград в посока Гълъбово, дерайлират няколко вагона. Все още не е ясно колко точно. Цистерните са пълни с нафта. От преобръщането на част от вагоните се получава самозапалване на дизелово гориво. Впоследствие пожарът обхваща между пет и осем вагона“, обясни министърът на транспорта Гроздан Караджов по бТВ, който също пътува към инцидента.

Причините за инцидента все още се изясняват. Засега няма яснота какво количество от горивото в дерайлиралите цистерни е изтекло.