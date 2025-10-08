Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище. Евакуирани са 60-годишна жена, както и петчленно семейство, предаде БТА.
Евакуираните обитатели са настанени в общински жилища, заяви кметът на общината Генчо Генчев.
Пропадналите жилища се намират в района на Рибарска чешма, те са компрометирани и вероятно са силно овлажнени заради падналите валежи през последните дни, поясни Генчев.
Електрическото захранване на имотите е изключено. За кризисната ситуация са уведомени всички институции.
Пътят за село Ореш тази сутрин е разчистен след паднали скални маси в резултат на лошото време, в момента се извършва обход за отстраняване на други участъци.
Жители на Свищов коментират в социалните мрежи, че валежите в града продължават вече 50 часа, както и че се очакват нови 40 л/кв.м.
