Две момичета скочиха в движение от влак. Пропуснали спирката

Момичета на 20 и 21 години са настанени в пловдивска болница, след като са скочили от пътническия влак София-Бургас край жп гара "Клисура", съобщи БНТ.
По първоначална информация девойките предприели рискования скок от прозореца на движещия се влак, тъй като пропуснали спирката.
С по-сериозни наранявания е 20-годишното момиче.
Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112 около 13.30 ч.
По случая е образувано досъдебно производство.
Уведомена е Районната прокуратура.
Заради инцидента движението между гарите "Клисура" и "Стряма" бе временно преустановено.
26.08 2025 в 21:31
За тия същества друг живот е без смисъл.
