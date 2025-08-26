Две момичета скочиха в движение от влак. Пропуснали спирката

Момичета на 20 и 21 години са настанени в пловдивска болница, след като са скочили от пътническия влак София-Бургас край жп гара "Клисура", съобщи БНТ.

По първоначална информация девойките предприели рискования скок от прозореца на движещия се влак, тъй като пропуснали спирката.

С по-сериозни наранявания е 20-годишното момиче.

Сигналът за инцидента е подаден на тел. 112 около 13.30 ч.

По случая е образувано досъдебно производство.

Уведомена е Районната прокуратура.

Заради инцидента движението между гарите "Клисура" и "Стряма" бе временно преустановено.