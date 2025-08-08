Две коли излетяха в нивата при удар на АМ Тракия, ранени са деца

Катастрофа с две коли е станала в района на 345-и километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, предаде bTV.

Сигналът е подаден около 12:50 часа.

По първоначална информация, сблъсъкът е в резултат на неправилно изпреварване. 

Лек автомобил с габровска регистрация е предприел изпреварване на кола с бургаска регистрация, която се движела в дясната лента. Водачът губи контрол и удря изпреварвания автомобил, в който е имало семейство с две деца.

От удара двете коли излезли извън магистрала и спрели в крайпътната нива. В болнично заведение са отведени двете деца и пътничка от другата кола.

Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.

