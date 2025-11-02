Двама затворници избягаха в Ловеч, единият вече е задържан

Двама затворници са избягали в Ловеч , единият вече е задържан, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Сигналът за бягството е получен около 18:00 ч. тази вечер. Двамата 21-годишни мъже са изтърпявали присъдите си в Затворническото общежитие „Полигона”, където обикновено са настанени лишени от свобода с по-леки наказания.

Около час след бягството, единият от мъжете е задържан. Той е заловен в рамките на града, недалеч от "Полигона". Служителите допълниха, че задържането на втория беглец е "въпрос на време".

В града има засилено полицейско присъствие. На входовете и изходите на Ловеч са изградени контролно-пропускателни пунктове, като се проверяват всички влизащи и излизащи автомобили.

