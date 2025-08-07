Двама се удавиха за ден в Слънчев бряг

Двама мъже се удавиха вчера в морето на Слънчев бряг, съобщиха от полицията
Тяло на мъж на видима възраст между 60 и 70 години е извадено от морето около 10,25 часа. Медицински екип е констатирал смъртта на човека.
Тялото е откарано в отделение "Съдебна медицина" за аутопсия.
В следобедните часове от морето е извадено тялото на 93-годишен полски гражданин. Той е бил в безпомощно състояние и въпреки оказаната помощ - мъжът починал.
По случаите са образувани досъдебни производства.
