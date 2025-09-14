Двама са загинали при тежка катастрофа, която затвори за движение Прохода на Републиката

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.
Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода. По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, с румънска регистрация, и един товарен. Има двама загинали. Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват. Причините за катастрофата са в процес на изясняване.
