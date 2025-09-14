Двама са загинали при тежка катастрофа, която затвори за движение Прохода на Републиката

OFFNews 14 септември 2025 в 16:48 209 0
Проход на републиката, архив

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода. По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, с румънска регистрация, и един товарен. Има двама загинали. Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват. Причините за катастрофата са в процес на изясняване.

