Двама румънски граждани са загиналите при катастрофата в Прохода на Републиката

Двама румънски граждани – 39-годишен мъж и 40-годишната му спътничка - са загиналите при вчерашната тежката катастрофа в Прохода на Републиката, предаде Нова ТВ.

Произшествието стана около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода.

Катастрофирали са три леки автомобила, движещи се в посока Русе, и насрещно движещ се товарен автомобил, управляван от 52-годишен мъж от Стара Загора.

Причините за произшествието се изясняват.

По случая е започнато досъдебно производство.