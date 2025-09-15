Двама румънски граждани са загиналите при катастрофата в Прохода на Републиката

Двама румънски граждани – 39-годишен мъж и 40-годишната му спътничка - са загиналите при вчерашната тежката катастрофа в Прохода на Републиката, предаде Нова ТВ.
Произшествието стана около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода.
Катастрофирали са три леки автомобила, движещи се в посока Русе, и насрещно движещ се товарен автомобил, управляван от 52-годишен мъж от Стара Загора.
Причините за произшествието се изясняват.
По случая е започнато досъдебно производство.
