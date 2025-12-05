Двама ранени при катастрофа на пиян шофьор край Свищов

Двама са пострадали при катастрофа в Свищовско. Водачът е седнал зад волана след употреба на алкохол.

Произшествието е станало тази нощ около 4 часа в свищовското село Царевец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново, предаде БТА.

По информация от дирекцията лек автомобил, управляван от 19-годишен от Свищов, е самокатастрофирал. В резултат на това с различни травми в плевенската болница са откарани водачът и 25-годишният му спътник.

При проверка на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел положителна реакция, с наличие на алкохол над 1,2 промила, уточняват от полицията.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.