Двама младежи пребиха и ограбиха шофьор на камион край Видин

Двама младежи на 20 г. и на 17 г. са пребили и ограбили 62-годишен шофьор на камион край Видин, предаде Нова ТВ.
Инцидентът е станал на 7 септември в района на с. Медовица, област Видин.
На пострадалия е причинена средна телесна повреда. Мъжът е с множество фрактури и перфорация на белия дроб.
Младежите са откраднали от шофьора верижка от жълт метал. От кабината на камиона му са отмъкнати телевизор, мобилен телефон, ключ от автомобил и дебитна карта.
По първоначални данни общата стойност на вещите възлиза на 1000 лева.
С постановление на прокурор двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. Пълнолетното момче е задържано за срок до 72 часа, а непълнолетният му съучастник – до 48 часа.
Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите лица.
11.09 2025 в 17:31
Защо не са обвинени за тежка телесна повреда ???
Перфорация на бял дроб не е ли като увреден черен дроб ???
11.09 2025 в 16:17
