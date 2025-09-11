Двама младежи пребиха и ограбиха шофьор на камион край Видин

OFFNews 11 септември 2025 в 15:20 869 2
Снимка Pixabay
Двама младежи на 20 г. и на 17 г. са пребили и ограбили 62-годишен шофьор на камион край Видин, предаде Нова ТВ.

Инцидентът е станал на 7 септември в района на с. Медовица, област Видин.

На пострадалия е причинена средна телесна повреда. Мъжът е с множество фрактури и перфорация на белия дроб.

Младежите са откраднали от шофьора верижка от жълт метал. От кабината на камиона му са отмъкнати телевизор, мобилен телефон, ключ от автомобил и дебитна карта. 

По първоначални данни общата стойност на вещите възлиза на 1000 лева.

С постановление на прокурор двамата са привлечени в качеството на обвиняеми. Пълнолетното момче е задържано за срок до 72 часа, а непълнолетният му съучастник – до 48 часа.

Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искания за вземане на мерки за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите лица.

    3420

    2

    avitohol

    11.09 2025 в 17:31

    -0
    +3
    Ама министъра на вътрешните работи ходи ли до Видин да види какво става ...
    Защо не са обвинени за тежка телесна повреда ???
    Перфорация на бял дроб не е ли като увреден черен дроб ???

    17978

    1

    edin slep

    11.09 2025 в 16:17

    -0
    +3
    От тъмно зеления етнос, то ясна работата. Тези маймуни някога не случайно са ги изгонили от Индия.
     
