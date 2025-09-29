Двама контрольори на пътя поискали подкуп от шофьорите на камиони, превозващи техниката на Роби Уилямс

OFFNews 29 септември 2025 в 11:05 208 1
Роби Уилямс

Снимка Getty images
Роби Уилямс

Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани при операция на СДВР, след като поискали подкуп от 4-ма шофьори на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София.

Инцидентът е от края на миналата седмица, съобщи БНР. Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА.

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.

"Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия", се посочва в позицията на института.

И настояват за подробности по случая от транспортния министър Гроздан Караджов.

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3146

    1

    1215

    29.09 2025 в 11:10

    -0
    +0
    Да тропнем ний хорце,подкупи ще има за всички от сърце.
     