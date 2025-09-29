Двама контрольори на пътя поискали подкуп от шофьорите на камиони, превозващи техниката на Роби Уилямс

Двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са задържани при операция на СДВР, след като поискали подкуп от 4-ма шофьори на камиони, превозвали техниката на британската поп звезда Роби Уилямс за концерта му в София.

Инцидентът е от края на миналата седмица, съобщи БНР. Четирите камиона са били спрени при влизане в столицата от екип на ИААА.

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп.

"Тишината, тъмнината и липсата на прозрачност в управлението на пътната безопасност са сред причините усилията на правителството да не дават реални резултати. Очакваме от Вас ясна позиция и конкретни действия", се посочва в позицията на института.

И настояват за подробности по случая от транспортния министър Гроздан Караджов.

Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности по случая.