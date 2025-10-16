Два трамвая се сблъскаха в центъра на София (снимки)

OFFNews 16 октомври 2025 в 12:16 244 1
Два трамвая се сблъскаха в центъра на София

Снимка Катастрофи в София
Два трамвая се сблъскаха в центъра на София

Два трамвая с номера 1 и 6 се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в центъра на София, предаде БТА.

Няма данни за пострадали хора към този момент.

На място има полиция и аварийни екипи.

Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    142

    1

    Октим

    16.10 2025 в 12:27

    -0
    +0
    Че от кога по “Струга“ движат трамваи? Не мога да позная вече родната си махала ...
     
    X

    Финансовият подкаст на OFFNews: Еврото в България – какво да очакваме за заемите и джоба ни?