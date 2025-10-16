Два трамвая се сблъскаха в центъра на София (снимки)

Два трамвая с номера 1 и 6 се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в центъра на София, предаде БТА.

Няма данни за пострадали хора към този момент.

На място има полиция и аварийни екипи.

Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно.