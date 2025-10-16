Два трамвая се сблъскаха в центъра на София, има пострадал (допълнена)

Два трамвая с номера 1 и 6 се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в центъра на София, предаде БТА.

Жена е пострадала при катастрофата между два трамвая в София.

Тя е получила травма на главата и е настанена в болница "Царица Йоанна – ИСУЛ", предаде БНР.

От там допълниха, че сигналът е подаден в 11:10 часа тази сутрин. Изпратили са линейка, която е стигнала до мястото за 5 минути.

На място има полиция и аварийни екипи.

Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно.