Два сигнала за бомби във френското и в американското посолство в София

Получени са два сигнала за бомби - във френското и в американското посолство в София, съобщава bTV.

Френското посолство се намира на ул. "Оборище" № 27-29, а американското посолство е на ул. "Козяк" 16.

От СДВР все още не могат да кажат дали сигналите са фалшиви. Към момента тече проверка.

Очаквайте подробности.

    Октим

    29.10 2025 в 13:17

    Намерили маймуните кои да заплашват! Точно онези, които са измислили всички тия номера ...
     
