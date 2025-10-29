Получени са два сигнала за бомби - във френското и в американското посолство в София, съобщава bTV.
Френското посолство се намира на ул. "Оборище" № 27-29, а американското посолство е на ул. "Козяк" 16.
От СДВР все още не могат да кажат дали сигналите са фалшиви. Към момента тече проверка.
Очаквайте подробности.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
42
1
29.10 2025 в 13:17
Двама загинаха на жп релсите за ден, единият е нидерландец
Мегапоръчката за чистотата на София: СО с решение за три зони
Би Би Си: Руската армия се закрепя в Покровск
Община ''Люлин'' организира факелно шествие за Деня на будителите
Би Би Си: Руската армия се закрепя в Покровск