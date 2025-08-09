Два самолета от Швеция се включват в гасенето на пожара край Сунгурларе

Два самолета от Швеция са изпратени към района на село Славянци, община Сунгурларе, за да подпомогнат овладяването на пожара.

Това съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" Бургас комисар Николай Николаев, цитиран от БТА.

По думите му, пламъците се разпространяват по два фронта - единият преминава през населено място, а другият навлиза в гъста гора, където огънят е върхов и трудно достъпен. „В тази част използването на въздушна техника е задължително“, подчерта комисар Николаев.

В района вече работи един хеликоптер, който изпуска вода. Втори е на път да се включи в операцията. Екипи на пожарната и служби за защита на населението действат както в Славянци, така и в близкото село Балабанчево, където също има риск от разпространение на огъня.

До момента няма информация за пострадали хора или нанесени щети по сгради, но като предпазна мярка 40 души са евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в Славянци.

Изгорели са гористи местности, ниви и много декари лозя, което е пагубно за региона.

Със заповед на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов е обявено бедствено положение за неопределено време в пет населени места – град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево.