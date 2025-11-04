Два кангала нападнаха 91-годишен мъж и разкъсаха крака му

91-годишен мъж от джебелското село Плазище е в болница, след като е бил нападнат от две кучета от породата кангал, съобщи БТА с позоваване на Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Пострадалият е с разкъсване на дясната подбедрица.

Инцидентът е станал в самото село, докато стопанинът на четириногите бил зает със селскостопанските си животни.

Стопанинът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за това, че не е положил достатъчно грижи за намиращи се под негов надзор две кучета.

Турската породата кангал се използва като овчарски кучета. Заради големия си размер те имат респектиращ вид. Теглото на женските достига до 70 кг, а на женските - до 80 кг, но има животни, които достигат до 100 кг.

Името на породата произлиза от древен турски род, на който е наречен град Кангал, вилает Сивас. Развъждал е кангали за турските султани.