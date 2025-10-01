Два автобуса на пловдивския градски транспорт се удариха челно

Два автобуса от линия номер 4 на пловдивския градски транспорт са се ударили челно на улица "Вълко Шопов", предаде БНР.

Инцидентът е станал на автобусна спирка около 7.50 часа.тази сутрин. Автобусите са били пълни с пътници.

По първоначални данни пострадалият шофьор губи контрол над машината, вероятно заради прпилошаване, и се удря челно в другия автобус.

В болница е и пътничка от другия автобус.

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.