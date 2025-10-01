Два автобуса на пловдивския градски транспорт се удариха челно

Два автобуса от линия номер 4 на пловдивския градски транспорт са се ударили челно на улица "Вълко Шопов", предаде БНР.
Инцидентът е станал на автобусна спирка около 7.50 часа.тази сутрин. Автобусите са били пълни с пътници.
По първоначални данни пострадалият шофьор губи контрол над машината, вероятно заради прпилошаване, и се удря челно в другия автобус.
В болница е и пътничка от другия автобус.
При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов и Пеевски поискаха ДАИ да се закрие незабавно
В парламента няма да има комисия ''Сорос'', но няма да има и комисия ''Пеевски''
Тръмп изпраща американски военнослужещи в щата Илинойс
Борисов и Пеевски поискаха ДАИ да се закрие незабавно