Два автобуса на пловдивския градски транспорт се удариха челно

OFFNews 01 октомври 2025 в 13:37 337 0
Снимка Фейсбук/ Градски транспорт София - България
Два автобуса от линия номер 4 на пловдивския градски транспорт са се ударили челно на улица "Вълко Шопов", предаде БНР. 

Инцидентът е станал на автобусна спирка около 7.50 часа.тази сутрин. Автобусите са били пълни с пътници.

По първоначални данни пострадалият шофьор губи контрол над машината, вероятно заради прпилошаване, и се удря челно в другия автобус.

В болница е и пътничка от другия автобус. 

При инцидента е бил ударен и паркиран автомобил. Няма данни за употреба на алкохол.

