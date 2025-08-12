Доброволци помогнаха да се потушат пожари в Ловешко

Доброволци помогнаха на огнеборци и служители на Държавно горско стопанство – Ловеч да потушат пожари в ловешките села Къкрина и Радювене вчера. Изгорели са 100 декара стърнища в Къкрина, както и 50 декара стърнища и 20 декара сухи треви в Радювене, съобщава БТА.

На място са били заместник-кметовете на Ловеч Алдин Начков и Цветелин Винчев, които са следили ситуацията и са координирали действията на институциите. В овладяването на пожарите се включиха екипи от Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч и Угърчин.

Община Ловеч изказва благодарност за бързата реакция и добрата координация на всички участници в действията по потушаване на пожарите. От администрацията призовават гражданите да бъдат внимателни в горещите летни дни и да спазват всички мерки за предотвратяване на пожари.

В петък в Ловеч предстои среща с представители на пожарната във връзка с опасността от възникване на нови пламъци поради високите температури.