Диво прасе предизвика катастрофа край Симеоновград, младеж е в тежко състояние

Диво прасе предизвика катастрофа край Симеоновград, пострадаха двама младежи , съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера вечерта на пътя за града. Прасето е изскочило внезапно.

21-годишна шофьорка го е блъснала, при което колата излязла от пътя и се е преобърнала.

От удара са пострадали двама младежи. Единият от тях- мъж на 20 години- е настанен в старозагорската болница и е с опасност за живота.

Пострадало е и 16-годишно момиче, която също е в болница. Тя е без опасност за живота.

Водачката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни.