Диво прасе предизвика катастрофа край Симеоновград, младеж е в тежко състояние

Диво прасе предизвика катастрофа край Симеоновград, пострадаха двама младежи , съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал вчера вечерта на пътя за града. Прасето е изскочило внезапно.
21-годишна шофьорка го е блъснала, при което колата излязла от пътя и се е преобърнала.
От удара са пострадали двама младежи. Единият от тях- мъж на 20 години- е настанен в старозагорската болница и е с опасност за живота.
Пострадало е и 16-годишно момиче, която също е в болница. Тя е без опасност за живота.
Водачката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ за алкохол и наркотици са отрицателни.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
ДНСК започва проверки в 25 землища за застроени речни корита
Гърция с мерки, за да изкара празните жилища на пазара
Прокурор Наташа се отрече от православието, стана вещица и си смени името
Песков: Кремъл не смята, че светът е близо до ядрена война