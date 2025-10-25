Директорът на НАП в Бургас е открит мъртъв

Директорът на Националната агенция по приходите в Бургас е открит мъртъв, с огнестрелна рана в главата.

За трагедията за потвърдили от ОД на МВР-Бургас.

По първоначални данни става въпрос за самоубийство заради сериозен здравословен проблем, съобщава агенция "Фокус", като цитира полицията в Бургас.

Кирил Пологов заема поста от февруари 2024 г., работи в данъчната система над 30 години.