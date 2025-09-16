Деветокласник стреля с пистолет в училище в Хасково

Деветокласник е стрелял през прозореца по време на междучасие в спортното училище "Стефан Караджа” в Хасково.

За щастие няма пострадали. Момчето е задържано, пистолетът е иззет.

Сигналът за стрелбата е подаден на телефон 112 от директорката на училището в ранния следобед.

От училището е изпратен доклад до Регионалното управление на образованието. Предстои случаят да бъде докладван на Министерството на образованието и науката.

Директорката на училището Силвия Тенчева каза пред БТА, че е разбрала за изстрела след третия час днес от деветокласничка. „Ученичката дойде и ми каза, че съответният ученик, когото назова по име, е с пистолет. Заведох го при охраната, която го обискира и на дъното на раницата му намери оръжието", каза Тенчева.

Разпитани са свидетелите и оръжието е прибрано от полицията с протокол.

Силвия Тенчева подчерта, че в училището досега не е имало практика учениците да бъдат обискирани на влизане. Тя вече е разговаряла с майката на момчето, което тренира футбол в спортното училище. Жената не е дала отговор дали знае за произхода на оръжието и дали синът ѝ има някакъв документ за него. Директорката каза, че ученикът е от многодетно семейство, за което се грижи само майката.

Като фрапиращ момент обаче тя посочи, че в крайна сметка майката дошла в училището да иска пистолета на сина си.

В спортното училище предстои събрание на педагогическия съвет, на който ще случаят ще бъде разгледан и ще се вземе решение дали ученикът ще бъде изключен.