Деветима пострадаха при катастрофа между тир и бус (допълнена)

Деветима души пострадаха след катастрофа между бус и спрял тир на столичния бул. "Илиянци".

По информация на СДВР бусът с пътници се е блъснал в камиона, а причините за инцидента все още се изясняват.

От Спешна помощ съобщиха, че към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Спешните медици на място са оказали помощ на 9-има пострадали - всички от буса, който е превозвал работници.

Най-тежко е състоянието на шофьора на микробуса, който е със сериозни наранявания и е транспортиран към УМБАЛ "Царица Йоана- ИСУЛ". Още двама са ранени и също са изпратени в болници.

Сигналът към Спешна помощ е постъпил малко след 14 часа.

