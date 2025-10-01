Деветима пострадаха при катастрофа между тир и бус (допълнена)

Деветима души пострадаха след катастрофа между бус и спрял тир на столичния бул. "Илиянци".
По информация на СДВР бусът с пътници се е блъснал в камиона, а причините за инцидента все още се изясняват.
От Спешна помощ съобщиха, че към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Спешните медици на място са оказали помощ на 9-има пострадали - всички от буса, който е превозвал работници.
Най-тежко е състоянието на шофьора на микробуса, който е със сериозни наранявания и е транспортиран към УМБАЛ "Царица Йоана- ИСУЛ". Още двама са ранени и също са изпратени в болници.
Сигналът към Спешна помощ е постъпил малко след 14 часа.
Очаквайте подробности!
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов и Пеевски поискаха ДАИ да се закрие незабавно
В парламента няма да има комисия ''Сорос'', но няма да има и комисия ''Пеевски''
Тръмп изпраща американски военнослужещи в щата Илинойс
Борисов и Пеевски поискаха ДАИ да се закрие незабавно