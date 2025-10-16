Дете се бори за живота си след токов удар. Качило се на електрически стълб в междучасието

Дете е с опасност за живота, след като е получило токов удар. Откарано е в столична болница в термичен шок и 26% изгаряния.
Инцидентът е станал вчера сутринта около 10:40 часа в село Лопян, съобщиха МВР, цитирани от БНТ.
На мястото веднага са изпратени служители от полицейското управление в Етрополе и екип на Спешна помощ.
Според първоначалните данни по време на голямото междучасие група деца са се отправили по черен път в посока гробищния парк на селото.
Две от тях са се покатерили на електрически стълб, като едно от тях е получило токов удар.
Виковете за помощ на децата били чути от работници в двора на училището, които успели да ги свалят, а медицинския специалист на училището оказал първа помощ до идването на спешните медици.
По случая е образувано досъдебно производство.
Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.
