Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера (обновена)

В събота следобед дете падна от скала в района на Седемте рилски езера - край езерото Окото, съобщава БНТ.
По първоначална информация момчето е на около 10 години. То е било придружавано от родител.
Детето се е плъзнало по снежна пряспа и е спряло в камъни, получило е травми на главата и други охлузвания, съобщиха пред БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.
На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница.
След оказана първа медицинска помощ е извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение в "Пирогов" пострадалото момче.
Детето е с височинна травма. То е преминало подробни прегледи и изследвания в Детската притовошокова зала на "Пирогов" и след преценка на медицинския екип остава в детската неврохирургия в лечебното заведение, съобщиха от болницата.
