В събота следобед дете падна от скала в района на Седемте рилски езера - край езерото Окото, съобщава БНТ.

По първоначална информация момчето е на около 10 години. То е било придружавано от родител.

Детето се е плъзнало по снежна пряспа и е спряло в камъни, получило е травми на главата и други охлузвания, съобщиха пред БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница.

След оказана първа медицинска помощ е извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение в София пострадалото момче.