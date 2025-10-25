В събота следобед дете падна от скала в района на Седемте рилски езера - край езерото Окото, съобщава БНТ.
По първоначална информация момчето е на около 10 години. То е било придружавано от родител.
Детето се е плъзнало по снежна пряспа и е спряло в камъни, получило е травми на главата и други охлузвания, съобщиха пред БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.
На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница.
След оказана първа медицинска помощ е извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение в София пострадалото момче.
