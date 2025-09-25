Дете на 3 години избяга от детска градина в София

OFFNews 25 септември 2025 в 09:41 598 0
Детска градина

Снимка Pixabay
Това е пореден случай на дете, напуснало детска градина само'.

За нов случай на дете, избягало от детска градина в София, съобщава Нова телевизия.

Детето е на три години и е избягало от 151 Детска градина "Леда Милева" в столичния район "Оборище".

Детето е отишло до намиращ се в близост магазин. Служителка на магазина го е върнала в детското заведение.

Общината е информирана за случая и тече проверка.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Цветанов: Желязков е забранил да го наричат