Дете на 3 години избяга от детска градина в София

За нов случай на дете, избягало от детска градина в София, съобщава Нова телевизия.

Детето е на три години и е избягало от 151 Детска градина "Леда Милева" в столичния район "Оборище".

Детето е отишло до намиращ се в близост магазин. Служителка на магазина го е върнала в детското заведение.

Общината е информирана за случая и тече проверка.