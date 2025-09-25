Дете на 3 години избяга от детска градина в София

За нов случай на дете, избягало от детска градина в София, съобщава Нова телевизия.
Детето е на три години и е избягало от 151 Детска градина "Леда Милева" в столичния район "Оборище".
Детето е отишло до намиращ се в близост магазин. Служителка на магазина го е върнала в детското заведение.
Общината е информирана за случая и тече проверка.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Пикап помете три коли на метри от столичния КАТ
Борисов критикува Желязков за водната криза: Ако бях премиер, вече да е свършен проблемът
И Пеевски критикува Желязков: Вицепремиерите и министрите да стоят на смени в Плевен
Мирчев: Кметовете на ДПС товарят хора в автобуси да бранят централата на голямото ''Д''