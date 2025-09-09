Дете е с черепно-мозъчна травма след падане от тротинетка край Добрич

11-годишно момче е с опасност за живота след падане от тротинетка по пътя от град Генерал Тошево към село Присад, предаде БНТ.

Сигналът за инцидента е бил подаден в неделя около 11.30 часа от румънски гражданин, който случайно минавал по пътя.

Детето е отведено от спешен екип в многопрофилната областна болница с черепно-мозъчна травма. Днес то вече е стабилизирано и утре ще бъде настанено в неврохирургия за последващо лечение.

Освен него, на тротинетката се е возило и друго момче на 11 години. Второто момче не е пострадало тежко, има само ожулвания.

Разследват се всички версии за инцидента – от това дали има други участници, причинили пътния инцидент, до възможността детето да е загубило контрол над тротинетката и да е самокатастрофирало.