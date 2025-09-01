Деца на тротинетка се удариха в патрулка, карали в насрещното

Две деца на тротинетка са се блъснали в полицейски автомобил пред първо районна управление в Русе, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал тази сурин, а според информацията те са се движили в лентата за насрещно движение и така се е стигнало до удара.

При сблъсъка е пострадало 15-годишно момче. То е откарано в болница с травма на лицето.

Има материални щети по полицейския автомобил. Пробите на водача на полицейския автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни.

Влизащи в сила на 7 септември промени в Закона за движение по пътищата предвиждат минималната възраст за управление на електрическа тротинетка да е 16 години. При неспазване на това изискване родителите на нарушителите могат да бъдат глобени 500 лв.

Текстове в закона забраняват и пътуването на повече от един човек.