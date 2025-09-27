Дърво падна върху влака Варна-София и рани пътничка

Дърво е паднало върху бързия влак от Варна за София днес и е ранило една от пътничките.

Инцидентът е станал между Стражица и Джулюница. На около 20 метра от спирка Кесерово върху композицията пада изсъхнало дърво. То е счупило пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движение. При счупването стъкълца са паднали върху жена във влака. На гара Горна Оряховица композицията е спряна, за да ѝ бъде оказана медицинска помощ.

Не се съобщава какво е състоянието на пътничката.

Вследствие на инцидента са нанесени щети и по локомотива, повреден е токоснемател.

Бърз влак №2616 (Варна 14:00 - София 21:36) се движи с 26 минути закъснение.