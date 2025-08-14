ДАНС и ГБДОП разбиха престъпна група за международен трафик на наркотици

Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици бе разкрита при съвместна акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. Има арестувани, повдигнати са им и обвинения, предаде БНТ.

На съвместен брифинг на наблюдаващият прокурор по случая Славена Костова заяви, че е образувано досъдебно производство на база на информация, че в Пловдив и цяла България функционира организирана престъпна група (ОПГ), свързана с държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества в големи размери.

"Установено е, че ръководителят на престъпната група осигурява наркотичните вещества, предимно кокаин и марихуана, от държави-членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия. След което участници от групата са били ангажирани с транспортирането на тази стока до България", обясни тя, предаде БНТ.

В България наркотичните вещества са били складирани, съхранявани известно време и след това пренасочвани към Турция. За целта са били набирани международни шофьори, които са превозвали наркотиците с товарни камиони в специално обособени тайници. Задържаните лица обаче не са шофьори, а са ги набирали. За момента няма задържани шофьори.

Службите и полицията предприели координирани действия по разследването на 9 август – над 25 претърсвания и изземвания.

"Бяха извършени претърсвания на територията на областите Пловдив, София и Бургас, в резултат на които беше задържан ръководителят на групата и още 4 лица. На всичките 5 лица бяха повдигнати обвинения. На едно от тях беше взета мярка „гаранция“. Спрямо 4 лица беше взета мярка „задържане под стража“. Вчера в София беше задържано още едно лице, което е участник в групата. В автомобила му беше намерен куфар, съдържащ 9 пакета наркотично вещество – около 10 килограма марихуана. Срещу него също е взета мярка „задържане под стража“. Лицата са от мъжки пол, от 26 до 62-годишна възраст", каза още Славен Костова.

Работата по случая продължава. Няма данни наркотиците да са разпространявани в България.

Старши комисар Емил Борисов, зам.-директор на ГДБОП, каза, че 10 души са задържани за срок от 24 часа, а обвинения са повдигнати срещу шестима.

Те са познати на службите, някои от тях от години. Данните сочат, че част от тях са били ангажирани в международен трафик на кокаин. За момента може да се говори за около 90 килограма задържана марихуана. Има сведения, че групата се занимава с трафик на кокаин, но няма иззет кокаин, стана ясно още от брифинга на ДАНС и ГДБОП.