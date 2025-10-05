Човек от публиката загина при автомобилно състезание (обновена)

Човек от публиката е загинал по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване.

След като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР-Варна, цитирани от БНТ.

Загинал е мъж на 60-годишна възраст, а 27-годишна жена е в реанимация с опасност за живота. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Пострадалите са общо осем, но броят им нараства, защото и към момента хора с по-леки травми са транспортирани към болница.

Инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир. Организаторите прекратиха състезанието.

Министърът на младежта и спорта разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали. Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция „Регионална координация и контрол“ към Министерството на младежта и спорта.

Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.

Окръжна прокуратура – Варна започна досъдебно производство във връзка с инцидента. Разследването се води за престъпление по чл. 123 от НК, тъй като се касае за спортно събитие, а този вид мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба.

Действията по досъдебното производство се извършват от следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура – Варна. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед.

Работата по изясняване на причините и обстоятелствата около инцидента тече и към момента под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура – Варна.

Събитието е посветено на Тодор Славов, автомобилен състезател, загинал при нелеп инцидент преди 10 години. В състезанието участват 34 екипажа от цялата страна.