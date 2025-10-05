Човек от публиката загина при автомобилно състезание

05 октомври 2025
Човек от публиката е загинал по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване.

След като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР-Варна, цитирани от БНТ.

Загинал е мъж на 60-годишна възраст, а 27-годишна жена е в реанимация с опасност за живота. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Пострадалите са общо осем, но броят им нараства, защото и към момента хора с по-леки травми са транспортирани към болница.

Инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир.

След инцидента организаторите прекратиха състезанието.

Събитието е посветено на Тодор Славов, автомобилен състезател, загинал при нелеп инцидент преди 10 години. В състезанието участват 34 екипажа от цялата страна.

