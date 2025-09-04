Четирима, сред тях и 15-годишен, са задържани за побоя над шефа на МВР-Русе

Четирима младежи са задържани за нападението над директора на Областната дирекция на МВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров. Очакват се най-тежки обвинения срещу извършителите на побоя.
Това стана ясно на извънреден брифинг в Русе, в който участваха вътрешният министър Даниел Митов, представители на прокуратурата и полицията.
Трима от задържаните са пълнолетни, а единият от тях е непълнолетен - на 15 години. И четиримата нямат кримилани прояви и не са влизали в полезрението на полицията.
По думите на вътрешния министър, единият от напдателите заявил, че ''не го интересува кой е това и че искал личното си пространство''.
"През усилията на всички институции се надявам оттук нататък само това да го интересува и личното му пространство да е много стеснено. Посегателството срещу институциите на България - всеки един полицай представлява държавата - ще се преследва много тежко. Дотук стигаме заради ерозията на български институции в последните години", допълни още вътрешният министър.
В момента Кожухаров е в интензивно отделение. Животът му е вън от опасност, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува.
Младежите са пътували в лек автомобил, премениващ с много висока скорост в центъра на града. Именно това е провокирало Кожухаров да направи забележка.
По време на брифинга главният секретар на МВР Мирослав Рашков обяви, че с оглед на извършеното нападение се затяга контролът по пътищата в тъмните часове на денонощието в малките населени места, както и разпространението на наркотици.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
13794
4
04.09 2025 в 20:19
-1000
3
04.09 2025 в 20:18
Мутрите са на власт и няма кой да ги спре ,мутренското мвр е корумпирано , общината е продънена от корупция и невежество на чиновниците си , издъхващи от мързел !
Положението е катастрофално и само бягането от Територията е спасение !
-1000
2
04.09 2025 в 20:11
Резултатът е този , а и ежедневието е изпъстрено с всякакъв бандитизъм и аномални ситуации , сочещи абсурд.
Защо държавата не може да се върне към нормалност , докато простакът бойко борисов прасето Наполеон е жив ???
Отговорът е елементарен и нека всички го осъзнаят .....
бойко борисов е престъпник , бандит , крадец и това е известно на всички с житейски доказателства .
Простакът борисов Наполеон , няма да допусне при никакви обстоятелства свобода и демокрация ,правов ред на Територията си,защото това значи затвор за него според законите.
Безправието на населението и недосегаемостта на простака бойко борисов е непроменима обреченост за цялата територия на Простакия ,някога била държава ..докато простакът бойко борисов е жив !
Няма как да им демокрация, права и закони важащи за всички ,защото престъпника борисов трябва да е в затвора
4020
1
04.09 2025 в 20:02
Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж
Голям срив на Гугъл (ОБНОВЕНА)
Учителят, обвинен в педофилия, бил предупреждаван от училището, но продължил (допълнена)
Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)
Тръмп: Украйна и Русия още не са готови за мир, но ние ще го постигнем