Четирима, сред тях и 15-годишен, са задържани за побоя над шефа на МВР-Русе

Четирима младежи са задържани за нападението над директора на Областната дирекция на МВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров. Очакват се най-тежки обвинения срещу извършителите на побоя.

Това стана ясно на извънреден брифинг в Русе, в който участваха вътрешният министър Даниел Митов, представители на прокуратурата и полицията.

Трима от задържаните са пълнолетни, а единият от тях е непълнолетен - на 15 години. И четиримата нямат кримилани прояви и не са влизали в полезрението на полицията.

По думите на вътрешния министър, единият от напдателите заявил, че ''не го интересува кой е това и че искал личното си пространство''.

"През усилията на всички институции се надявам оттук нататък само това да го интересува и личното му пространство да е много стеснено. Посегателството срещу институциите на България - всеки един полицай представлява държавата - ще се преследва много тежко. Дотук стигаме заради ерозията на български институции в последните години", допълни още вътрешният министър.

В момента Кожухаров е в интензивно отделение. Животът му е вън от опасност, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува.

Младежите са пътували в лек автомобил, премениващ с много висока скорост в центъра на града. Именно това е провокирало Кожухаров да направи забележка.

По време на брифинга главният секретар на МВР Мирослав Рашков обяви, че с оглед на извършеното нападение се затяга контролът по пътищата в тъмните часове на денонощието в малките населени места, както и разпространението на наркотици.