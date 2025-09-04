Четирима, сред тях и 15-годишен, са задържани за побоя над шефа на МВР-Русе

По думите на вътрешния министър, единият от напдателите заявил, че ''не го интересува кой е това и че искал личното си пространство''.

OFFNews 04 септември 2025 в 19:40 2075 4
Извънреден брифинг на ръководството на МВР и прокуратурата от болницата в Русе.

Снимка Стопкадър
Извънреден брифинг на ръководството на МВР и прокуратурата от болницата в Русе.

Четирима младежи са задържани за нападението над директора на Областната дирекция на МВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров. Очакват се най-тежки обвинения срещу извършителите на побоя.

Това стана ясно на извънреден брифинг в Русе, в който участваха вътрешният министър Даниел Митов, представители на прокуратурата и полицията.

Трима от задържаните са пълнолетни, а единият от тях е непълнолетен - на 15 години.  И четиримата нямат кримилани прояви и не са влизали в полезрението на полицията.

По думите на вътрешния министър, единият от напдателите заявил, че ''не го интересува кой е това и че искал личното си пространство''.

"През усилията на всички институции се надявам оттук нататък само това да го интересува и личното му пространство да е много стеснено. Посегателството срещу институциите на България - всеки един полицай представлява държавата - ще се преследва много тежко. Дотук стигаме заради ерозията на български институции в последните години", допълни още вътрешният министър.

В момента Кожухаров е в интензивно отделение. Животът му е вън от опасност, но е загубил над литър и половина кръв, съобщи лекар от болницата, в която се лекува. 

Младежите са пътували в лек автомобил, премениващ с много висока скорост в центъра на града. Именно това е провокирало Кожухаров да направи забележка. 

По време на брифинга главният секретар на МВР Мирослав Рашков обяви, че с оглед на извършеното нападение се затяга контролът по пътищата в тъмните часове на денонощието в малките населени места, както и разпространението на наркотици.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    13794

    4

    flatko

    04.09 2025 в 20:19

    -0
    +0
    Т.е. само посегателството над техните хора ще се наказва строго. Гражданите, които им плащаме заплатите, кучета ни яли.

    -1000

    3

    Сикаджийска Мутра - Буда

    04.09 2025 в 20:18

    -0
    +0
    За стотен път ще заявя , пред домът ми ,в двора на кооперацията , в двора , в двора , в двора ...хазарт и дрога процъфтяват до късните часове на нощта .
    Мутрите са на власт и няма кой да ги спре ,мутренското мвр е корумпирано , общината е продънена от корупция и невежество на чиновниците си , издъхващи от мързел !

    Положението е катастрофално и само бягането от Територията е спасение !

    -1000

    2

    Сикаджийска Мутра - Буда

    04.09 2025 в 20:11

    -0
    +2
    Простакът бандит бойко борисов разби държавата ни превръщайки я в мутренски вилает , по негово подобие !

    Резултатът е този , а и ежедневието е изпъстрено с всякакъв бандитизъм и аномални ситуации , сочещи абсурд.

    Защо държавата не може да се върне към нормалност , докато простакът бойко борисов прасето Наполеон е жив ???

    Отговорът е елементарен и нека всички го осъзнаят .....

    бойко борисов е престъпник , бандит , крадец и това е известно на всички с житейски доказателства .

    Простакът борисов Наполеон , няма да допусне при никакви обстоятелства свобода и демокрация ,правов ред на Територията си,защото това значи затвор за него според законите.

    Безправието на населението и недосегаемостта на простака бойко борисов е непроменима обреченост за цялата територия на Простакия ,някога била държава ..докато простакът бойко борисов е жив !

    Няма как да им демокрация, права и закони важащи за всички ,защото престъпника борисов трябва да е в затвора

    4020

    1

    Tsvyatko Kovachev

    04.09 2025 в 20:02

    -0
    +0
    същата история в Габрово , във вторник около 22 часа 4! беемвета профучават с мръсна газ през центъра - Габрово е тесен град , имаше тинейджъри дето трябваше да бягат от платното , за да не ги отнесат ... това явно е някаква нова мода , знам ли ги с какво се забавляват келешите, но е опасно и е въпрос на време да има още издънки

     
    X

    Путин ще воюва до последния руснак