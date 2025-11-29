Четирима отиват за постоянно в ареста за убийството на младежа от Мадан

OFFNews 29 ноември 2025 в 17:33 165 0
Снимката е илюстративна.

Снимка Pixabay
Снимката е илюстративна.

Съдът остави за постоянно в ареста четирима, обвинени за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан.

Убийството се случи преди два дни, като до смъртоносния побой се стигна след скандал заради момиче. Прокуратурата разкри, че в инцидента са участвали над 14 души. Тялото на младия мъж бе намерено преди два дни в корито на река край Мадан.

Младежът се оказа син на известен местен бизнесмен.

Първоначално полицията задържа осем души. Трима от тях бяха привлечени като обвиняеми в четвъртък. Снощи обвинение бе повдигнато и на четвърти участник в побоя.

Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан, каза заместник-окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев, цитиран от БТА. 

Все още няма изготвено заключение на съдебно-медицинската експертиза.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Полицай спира мнимия си колега, който провокира протестиращите