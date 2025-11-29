Четирима отиват за постоянно в ареста за убийството на младежа от Мадан

Съдът остави за постоянно в ареста четирима, обвинени за убийството на 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан.

Убийството се случи преди два дни, като до смъртоносния побой се стигна след скандал заради момиче. Прокуратурата разкри, че в инцидента са участвали над 14 души. Тялото на младия мъж бе намерено преди два дни в корито на река край Мадан.

Младежът се оказа син на известен местен бизнесмен.

Първоначално полицията задържа осем души. Трима от тях бяха привлечени като обвиняеми в четвъртък. Снощи обвинение бе повдигнато и на четвърти участник в побоя.

Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния Костадин Кабаджов от Мадан, каза заместник-окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев, цитиран от БТА.

Все още няма изготвено заключение на съдебно-медицинската експертиза.