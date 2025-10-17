Четирима арестувани за разпространение на фентанил в София и Русе

Фентанил

Четирима души са арестувани за разпространение на фентанил в Русе и София, съобщават от МВР. 

Акцията е координирана между Главната дирекция "Национална полиция", Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Русе и Окръжна прокуратура – Русе.

Задържаните за 24 часа четирима мъже са на възраст между 30 и 57 години. 

От претърсените апартаменти в двата града са иззети над 380 грама фентанил, над 400 грама метамфетамин, марихуана, прахообразни и кристалообразни вещества, както и таблетки с неопределен състав. Конфискувани са и над 15 000 лева, електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за извършването на престъпната дейност.

Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.

