Четирима арестувани за разпространение на фентанил в София и Русе

Четирима души са арестувани за разпространение на фентанил в Русе и София, съобщават от МВР.
Акцията е координирана между Главната дирекция "Национална полиция", Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Русе и Окръжна прокуратура – Русе.
Задържаните за 24 часа четирима мъже са на възраст между 30 и 57 години.
От претърсените апартаменти в двата града са иззети над 380 грама фентанил, над 400 грама метамфетамин, марихуана, прахообразни и кристалообразни вещества, както и таблетки с неопределен състав. Конфискувани са и над 15 000 лева, електронни везни, спринцовки с прозрачна течност и мобилни телефони, използвани за извършването на престъпната дейност.
Разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе.
