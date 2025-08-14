Челен удар взе жертва на пътя Пазарджик – Белово, загина мъж на 37 години

Тежка катастрофа със загинал е станала тази сутрин на пътя Пазарджик - Белово, съобщи бТВ. 

Челно са се ударили два автомобила между селата Звъничево и Ковачево. Починалият е 37-годишен мъж от село Мало Конаре. Друг участник в катастрофата е в болница, уточниха от МВР в Пазарджик.

Пътят е затворен. На мястото има екипи на полицията и пожарната.

Временно е ограничено движението при км 182 и в двете посоки по път I-8 Белово – Пазарджик в участъка Лозен – Звъничево в района на Звъничево поради ПТП, съобщиха от Пътната агенция.

Обохдният маршрут е по път III-8402 Септември – Злокучене, по общински път Злокучене – Ковачево – Звъничево и обратно.

