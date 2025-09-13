Челен удар на Цариградско между кола и камион, миещ булеварда

Челен удар на столичния булевард „Цариградско шосе“ е станал тази нощ между кола и камион, миещ улиците в София.

Катастрофата се е случила около полунощ, съобщи бТВ. Камионът се е движел в насрещното, като е миел булеварда по график.

Фирмата е осигурила временна организация на движението.

От МВР съобщиха, че е пострадал шофьорът на леката кола, който е в болница.

Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.