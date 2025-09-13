Челен удар на Цариградско между кола и камион, миещ булеварда

OFFNews 13 септември 2025 в 12:51 920 2
Челен сблъсък на Цариградско шосе

Снимка Фейсбук/Катастрофи в София
Челен сблъсък на Цариградско шосе

Челен удар на столичния булевард „Цариградско шосе“ е станал тази нощ между кола и камион, миещ улиците в София. 

Катастрофата се е случила около полунощ, съобщи бТВ. Камионът се е движел в насрещното, като е миел булеварда по график. 

Фирмата е осигурила временна организация на движението. 

От МВР съобщиха, че е пострадал шофьорът на леката кола, който е в болница.

Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

    Коментари
    2000

    2

    Komentator

    13.09 2025 в 13:48

    -0
    +0
    Gunteer не е номера в посоката на кара. Камиона се движи така поради това, че наклона на улицата е в определена посока. Ако мише в другата посока, щеше да ревете, така не се мие. Истината е, че за безопасността за всякакви дейности по пътищата ни се мисли толкова малко, че е направо в отрицателни стойности.

    -6900

    1

    Gunteer

    13.09 2025 в 13:09

    -0
    +0
    Какво е това малоумие пак, бе???!! Защо се е движил в насрещното???!!
     