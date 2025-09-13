Челен удар на Цариградско между кола и камион, миещ булеварда

Челен удар на столичния булевард „Цариградско шосе“ е станал тази нощ между кола и камион, миещ улиците в София.
Катастрофата се е случила около полунощ, съобщи бТВ. Камионът се е движел в насрещното, като е миел булеварда по график.
Фирмата е осигурила временна организация на движението.
От МВР съобщиха, че е пострадал шофьорът на леката кола, който е в болница.
Пробите за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2000
2
13.09 2025 в 13:48
-6900
1
13.09 2025 в 13:09
Инвеститори в Исторически парк обкръжиха водещите на сутрешния блок на bTV, докато пият кафе
Убиецът на Чарли Кърк гравирал патроните си с антифашистки лозунги, още го издирват
Ето кои подадоха документи за генерален директор на БНТ
Убиецът на Чарли Кърк гравирал патроните си с антифашистки лозунги, още го издирват
Даниел Вълчев: Защо е нужно Благомир Коцев да е под стража, къде ще избяга?
Денков: Българите не са роби и няма да търпят двама дебелаци да държат невинни хора в затвора