Челен удар между камион и тир на столичен булевард

Тир и камион се удариха челно на столичния бул. "Чепинско шосе", съобщиха очевидци във Фейсбук.

В групата "Катастрофи в София" бяха публикувани и снимки.

Към момента няма данни за тежко пострадали хора.

Има нанесени материални щети.