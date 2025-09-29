Челен удар между камион и тир на столичен булевард

OFFNews 29 септември 2025 в 11:24 714 0
Катастрофа

Снимка Фейсбук/Катасрофи София
Катастрофата

Тир и камион се удариха челно на столичния бул. "Чепинско шосе", съобщиха очевидци във Фейсбук.

В групата "Катастрофи в София" бяха публикувани и снимки.

Към момента няма данни за тежко пострадали хора.

Има нанесени материални щети.

