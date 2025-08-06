Челен удар край Приселци прати в болница украинка и трима руснаци

Ексклузивно Нов ОУП предвижда строежи до Огънчето на Камен бряг, плътно до ръба на скалите

OFFNews 06 август 2025 в 14:26 1224 4
Катастрофата е станала днес около 10:45 часа

Снимка МВР - архив
Катастрофата е станала днес около 10:45 ч. на пътя Варна – Бургас

Кола, шофирана от украинска гражданка, е навлязла в насрещното движение и се ударила челно в автомобил, в който са пътували тримата руснаци.

Катастрофата е станала днес около 10:45 ч. на пътя Варна – Бургас, в района на село Приселци, съобщава БТА.

При катастрофата няма загинали. В болница са откарани и украинката, и руснаците.

Трафикът в района се регулира от "Пътна полиция".

    5080

    4

    Fobos

    06.08 2025 в 15:57

    -0
    +2
    Копейн беше прав - замесиха ни във войната :-()

    7550

    3

    alfakentavur

    06.08 2025 в 15:52

    -0
    +2
    Няма ли забрана орки да влизат ей така с автомобили в ЕС?

    4020

    2

    Tsvyatko Kovachev

    06.08 2025 в 15:07

    -7
    +0
    туй някъде в донбас ли е станало ... ?!

    2970

    1

    Джендо Джедев

    06.08 2025 в 14:54

    -0
    +7
    Тая какъв таран им е направила... Героям слава! :D

     
