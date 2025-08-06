Челен удар край Приселци прати в болница украинка и трима руснаци

Кола, шофирана от украинска гражданка, е навлязла в насрещното движение и се ударила челно в автомобил, в който са пътували тримата руснаци.

Катастрофата е станала днес около 10:45 ч. на пътя Варна – Бургас, в района на село Приселци, съобщава БТА.

При катастрофата няма загинали. В болница са откарани и украинката, и руснаците.

Трафикът в района се регулира от "Пътна полиция".