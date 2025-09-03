Челен удар до Хасково взе четири жертви, има ранени (обновява се)

Четирима са жертвите на тежката катастрофа между два автомобила в ранния следобед днес край симеоновградското село Константиново в посока село Александрово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Има и ранени. Извършват се действия по разследването под надзора на окръжната прокуратура в Хасково, уточниха от полицията. Взети са ДНК проби за безспорно установяване кои са били водачите, шофирали автомобилите при катастрофата.

Сигналът за инцидента е получен към 13:16 часа. Той беше отбелязан и на интерактивната карта на МВР за пътнотранспортните произшествия.

В Спешното отделение на Многопрофилната болница по активно лечение в Хасково се работи интензивно и в късния следобед. Със съдействие на полицията дежурните екипи медици продължаваха да приемат пострадали при тежкия сблъсък край симеоновградското село Константиново. В двора на болницата се събират роднини на жертвите и пострадалите, предаде БТА.