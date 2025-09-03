Челен удар до Хасково взе четири жертви, има ранени (обновява се)

OFFNews 03 септември 2025 в 15:24 3402 1
Катастрофа край Хасково

Снимка БНР
Катастрофа край Хасково

Четирима са жертвите на тежката катастрофа между два автомобила в ранния следобед днес край симеоновградското село Константиново в посока село Александрово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Има и ранени. Извършват се действия по разследването под надзора на окръжната прокуратура в Хасково, уточниха от полицията. Взети са ДНК проби за безспорно установяване кои са били водачите, шофирали автомобилите при катастрофата.

Сигналът за инцидента е получен към 13:16 часа. Той беше отбелязан и на интерактивната карта на МВР за пътнотранспортните произшествия.

В Спешното отделение на Многопрофилната болница по активно лечение в Хасково се работи интензивно и в късния следобед. Със съдействие на полицията дежурните екипи медици продължаваха да приемат пострадали при тежкия сблъсък край симеоновградското село Константиново. В двора на болницата се събират роднини на жертвите и пострадалите, предаде БТА.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    110

    1

    jdravun

    03.09 2025 в 16:09

    -0
    +0
    вдигай наказанията веднага -не оправяй пътя
     
    X

    Легендарният Пуркарете: В бедност, унижение и тъмнина по комунизма гледахме българска телевизия