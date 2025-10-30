Бус се запали на кръстовище в Ямбол

OFFNews 30 октомври 2025 в 14:15
Снимка Стопкадър/ БНТ
Бус се запалил на кръстовище след полицията в Ямбол, предаде БНТ. 

Инцидентът се случва малко след 13.00 ч. днес. Запалила се е турбината на буса.

Превозното средство е спряло в близост до пожарната, откъдето е последвала незабавна реакция на огнеборците.

Благодарение на бързата им намеса инцидентът е овладян още в начална фаза и няма пострадали. 

