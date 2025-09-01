Бургазлия е с опасност за живота след удар в дърво край Карнобат

59-годишен бургазлия е с опасност за живота си, след като се е ударил с колата си в крайпътно дърво край Карнобат, предаде Нова ТВ. 

Инцидентът е станал в късния следобед в събота.

Мъжът се е движил между карнобатските села Соколово и Драгово. Шофьорът е загубил контрол над колата заради несъобразена скорост и се е ударил в крайпътното дърво.

Вследствие на удара бургазлията е с хемоторакс и множество счупени ребра. Пострадалият е настанен в отделението по гръдна хирургия на болница в Бургас, където лекарите се борят за живота му.

