Брутален бой на полицаи по роми от село Синдел завърши с трима в болница. ОДМВР проверява случая (видео)

Сблъсък между полицаи и роми във варненското село Синдел завърши с трима в болница и назначена вътрешна проверка от директора на Областната дирекция на МВР във Варна старши комисар Красен Торимацов, съобщиха от полицията в морския град.
Преди 4 години в същото село пострадаха двама служители на МВР.
До новата ескалация на напрежение се стигнало, след като на 2 ноември униформени спрели за проверка лек автомобил. Оказало се, че водачът е без свидетелство за управление на моторно превозно средство и без документи за самоличност. Мъжът не изпълнил полицейските разпореждания и при опит да бъде задържан, оказал яростна съпротива. Спътникът му също се опитал да осуети, поради което полицаите използвали физическа сила и помощни средства, предаде Дир.бг.
В това време обаче се събират около 40-50 души, което налага насочването на допълнителни полицейски екипи към Синдел. Към селото е изпратен и екип на Центъра за спешна медицинска помощ във Варна.
При пристигането на допълнителните екипи на МВР и екипа на ЦСМП, не са установени пострадали в района. Около 15 часа трима души са поискали медицинска помощ и повторно е изпратен екип на ЦСМП. Прегледани са и са насочени към МБАЛ "Света Анна" във Варна, където са извършени допълнителни прегледи като са настанени в отделение по "Неврохирургия".
Местните жители обвиняват полицаите в произвол.
По случая е образувано и следствено дело под надзора на Окръжна прокуратура - Варна. По разпореждане на старши комисар Красен Торимацов своевременно е извършена проверка на действията на униформените.
За пълна обективност на проверката са прегледани обстойно и кадрите от индивидуалното средство за видеозаснемане (бодикамера) на единия полицай.
Към настоящият момент в хода на проверката се изясняват всички допълнителни факти и обстоятелства по случая във връзка с действията на проверяваните лица и реакцията на полицейските служители.
Установено е, че двама от мъжете, оказали съпротива спрямо органите на МВР, през 2021 г. са извършили аналогични противозаконни действия - физическо нападение, при което са пострадали двама служители на реда, изпълняващи задълженията си. Тогава спрямо един от тях е образувано досъдебно производство.
04.11 2025 в 18:03
