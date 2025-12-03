Братята Бобокови зоват 'добрите хора' да се обединят срещу мафията

Според тях няма значение кой е ляв, кой десен, кой е русофил и кой русофоб, важно е да бъдат свалени Борисов и Пеевски

OFFNews 03 декември 2025 в 09:47 3942 10
Бобокови

Снимка Стоп кадър бТВ
Атанас и Пламен Бобокови

Бизнесменът Атанас Бобоков призна, че синът му Божидар е задържан при протестите в София във вторник. Бобоков се оплака, че 18-годишният младеж е заложник, не е палил кофи, а в джоба му е имало само 20 лв.

Ден по-рано началникът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че са задържани 71 души, сред тях и син на русенски бизнесмен. Задържан е и мъж, който е разполагал с разделени на няколко части 31 000 лв., подготвени да бъдат раздадени на вандалите, които разбиха офиса на ГЕРБ на бул. "Дондуков" и безчинствали пред централата на ДПС-Ново начало.

"Това е 18-годишен младеж, който учи в елитно училище, и е абсурд да се включи във вандалски прояви. Така е възпитан. Той е бил сам при ареста. Слава богу, че е арестуван пред офис на една от банките и камерите са заснели ареста. Нито има качулка, нито има шапка, няма нищо в ръцете си, има 20 лева в джоба си", обяви Атанас Бобоков пред bTV.

Той уточни, че не е виждал записите и не го допускат в Пето районно управление, където е задържан синът му. С момчето е разговарял адвокат.

Според защитника нямало доказателства, а свидетели се появяват "след анонса за интервюто" на братята Бобокови, което те приемат като знак за постановка.

Божидар Бобоков е задържан за 72 часа, в четвъртък съдът ще гледа мярката му за неотклонение. Баща му коментира, че очаква всичко предвид факта, че става въпрос за българския съд.

Атанас Бобоков обяви, че целта е семейството му да бъде уязвено именно чрез най-близките му, защото срещу него самия няма юридически инструмент да бъде атакуван. По думите му на министъра на вътрешните работи са "му потекли лигите", когато разбира, че сред задържаните има момче с фамилия Бобоков.

Чичото на арестувания на протеста младеж - Пламен Бобоков, посочи, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са организирала маскарада с провокаторите.

"Снощи един наш познат ни се обади, за да ни предупреди да внимаваме какво говорим тази сутрин. Ние знаем много неща за тези хора, но целта им е да ни се запушат устите", добави Пламен Бобоков.

Самият Атанас Бобоков не е присъствал на протеста, защото са му махали конци след операция. Брат му също, защото е бил в чужбина.

"Но това пък ми даде възможност да гледам как се отразяват тези събития в чуждите медии. Колегите ви са много наясно какво се случва в България. Те ясно са отделили автентичния, национален, социален, граждански протест на хората от този маскарад, организиран от двамата кукловоди на тая държава. Говоря за (Бойко) Борисови и за (Делян) Пеевски, разбира се. Всички знаят кои са", заяви той.

Според него Пеевски завладява постепенно всички спортни федерации, за да има свои силови структури.

Пламен Бобоков беше категоричен, че с брат му не финансират протестите. Обяви още, че уважава и президента Румен Радев, и бившия съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, и призова "добрите хора" да се обединят, за да почистят мафията.

"Дошъл е един преломен момент на битка между доброто и злото. Доброто трябва да се обедини и няма никакво значение кой е ляв, десен, кой е русофил и кой е русофоб. Най-важното нещо е да се унищожи мафията. Трябва Бойко Борисов и Делян Пеевски да изчезнат от политическата сцена. Най-важното е да бъде свалена мафията, тази хидра, която е заразно зло. Трябва да се обединим и да ги измете."

    3537

    10

    Деспин Митрев

    03.12 2025 в 16:56

    -0
    +0
    Песък - трактора как Ви го турнА, дълго че помните! :) По-лошо идва, явно има зелен семафор за смяна :0

    -2874

    9

    Владè

    03.12 2025 в 16:38

    -0
    +0
    Вегетираше навремето една комунистическа отрепка от тия раздавачите на народно правосъдие с лопатèта и казми , дето като им припарИ около гъ@а , ревнаха , че другите им били " мили хора" . Безгръбначни слуги и маши комунистически. Та така и тия " народни ора" с метанпроизвеждащото заглавие и чесните и скромни отрочета. Чорбаджий за една нощ.

    510

    8

    sandman

    03.12 2025 в 12:25

    -0
    +0
    Тракторът ще го изравяте ли или тези ще са ви новите господари бе сглобените?
    хахахахахаха

    3537

    7

    Деспин Митрев

    03.12 2025 в 11:37

    -0
    +0
    ИмАх Впредвид, че на некои требва да им се включи мръсният канал в системата за подаване на въздух. Без дискриминация...

    85

    6

    Far Rider

    03.12 2025 в 11:11

    -0
    +11
    Крадецът вика: дръжте крадеца.

    6905

    5

    sparebits

    03.12 2025 в 10:51

    -0
    +15
    Не знам за какво са прави. Само знам, че не са направили почти нищо за града си, напротив, в повечето случаи са го ощетявали. Да не забравяме също близостта им с чичо Румен.

    47

    4

    Октим

    03.12 2025 в 10:49

    -0
    +18
    За двете свини и мафията бяха прави, но да причислиш рундю казачока и разни руZZoфили към "добрите хора" НЕ! Но пък и това си е типичната нашенска "фурнаджийска лопатщина", тъй като никой не знае какъв "вятър ще задуха" утре в страната ..

    3537

    3

    Деспин Митрев

    03.12 2025 в 10:32

    -0
    +4
    За едно са прави: "... всички сме потопени в едни *****..." Помните ли сценката, където "силният" се удави в *****, щото му включиха мръсния канал, в системата за подаване на въздух. Тънък черен хумор от филма "Бразилия".

    24468

    2

    dolivo

    03.12 2025 в 10:15

    -0
    +0
    в момента в който обявиш абстрактна категория "добрите" , и момчето идва и се самопровъзгласява.

    С гад като него как се оправяш?

    17477

    1

    dardorel

    03.12 2025 в 09:52

    -11
    +22
    ...пак потривате мръсни,червени ръчички...и с Бойко Рашков - флагман на демократичния процес - НЕ,благодаря!
     
