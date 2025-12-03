Братята Бобокови зоват 'добрите хора' да се обединят срещу мафията

Бизнесменът Атанас Бобоков призна, че синът му Божидар е задържан при протестите в София във вторник. Бобоков се оплака, че 18-годишният младеж е заложник, не е палил кофи, а в джоба му е имало само 20 лв.

Ден по-рано началникът на СДВР главен комисар Любомир Николов обяви, че са задържани 71 души, сред тях и син на русенски бизнесмен. Задържан е и мъж, който е разполагал с разделени на няколко части 31 000 лв., подготвени да бъдат раздадени на вандалите, които разбиха офиса на ГЕРБ на бул. "Дондуков" и безчинствали пред централата на ДПС-Ново начало.

"Това е 18-годишен младеж, който учи в елитно училище, и е абсурд да се включи във вандалски прояви. Така е възпитан. Той е бил сам при ареста. Слава богу, че е арестуван пред офис на една от банките и камерите са заснели ареста. Нито има качулка, нито има шапка, няма нищо в ръцете си, има 20 лева в джоба си", обяви Атанас Бобоков пред bTV.

Той уточни, че не е виждал записите и не го допускат в Пето районно управление, където е задържан синът му. С момчето е разговарял адвокат.

Според защитника нямало доказателства, а свидетели се появяват "след анонса за интервюто" на братята Бобокови, което те приемат като знак за постановка.

Божидар Бобоков е задържан за 72 часа, в четвъртък съдът ще гледа мярката му за неотклонение. Баща му коментира, че очаква всичко предвид факта, че става въпрос за българския съд.

Атанас Бобоков обяви, че целта е семейството му да бъде уязвено именно чрез най-близките му, защото срещу него самия няма юридически инструмент да бъде атакуван. По думите му на министъра на вътрешните работи са "му потекли лигите", когато разбира, че сред задържаните има момче с фамилия Бобоков.

Чичото на арестувания на протеста младеж - Пламен Бобоков, посочи, че Бойко Борисов и Делян Пеевски са организирала маскарада с провокаторите.

"Снощи един наш познат ни се обади, за да ни предупреди да внимаваме какво говорим тази сутрин. Ние знаем много неща за тези хора, но целта им е да ни се запушат устите", добави Пламен Бобоков.

Самият Атанас Бобоков не е присъствал на протеста, защото са му махали конци след операция. Брат му също, защото е бил в чужбина.

"Но това пък ми даде възможност да гледам как се отразяват тези събития в чуждите медии. Колегите ви са много наясно какво се случва в България. Те ясно са отделили автентичния, национален, социален, граждански протест на хората от този маскарад, организиран от двамата кукловоди на тая държава. Говоря за (Бойко) Борисови и за (Делян) Пеевски, разбира се. Всички знаят кои са", заяви той.

Според него Пеевски завладява постепенно всички спортни федерации, за да има свои силови структури.

Пламен Бобоков беше категоричен, че с брат му не финансират протестите. Обяви още, че уважава и президента Румен Радев, и бившия съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, и призова "добрите хора" да се обединят, за да почистят мафията.