Бой на летище София тази нощ (обновена)

OFFNews 13 септември 2025 в 14:57 4090 1
Един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа на летището в София, предаде БТА.

Инцидентът е станал тази нощ на Терминал 1, според пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Около 4:00 ч. е възникнала физическа разправа между двама души на 54 години. Двамата са българи. Първо е започнала като словесна разправа, след което единият ударил другия зад ухото с бутилка с алкохол.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", съобщава МВР.

Днес следобед прокуратурата обяви, че е привлякла 54-годишният Е.К. като обвиняем за нанасяне на средна телесна повреда за това, че е ударил Я.Г. в магазин на територията на летището. Деянието е извършено по хулигански подбуди – обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари, посочва прокуратурата.

    1705

    1

    Mumko

    13.09 2025 в 19:00

    -0
    +0
    Онзи ден на терминал 1 забелязах, че всички които бяха натъпкали стекове с цигари от безмитния бяха до един мангали. И пътуваха на тумби от по десетина.
     
