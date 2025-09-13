Бой на летище София тази нощ

Един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа на летището в София, предаде БТА.

Инцидентът е станал тази нощ на Терминал 1, според пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Около 4:00 ч. е възникнала физическа разправа между двама души на 54 години. Двамата са българи. Първо е започнала като словесна разправа, след което единият ударил другия зад ухото с бутилка с алкохол.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", съобщава МВР.

